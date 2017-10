L'US Salles doit amorcer la reconquête.

A la lecture du calendrier et compte tenu de la liste des absents du début de saison, chacun savait bien du côté de Raymond Brun qu’il faudrait faire le dos rond jusqu’à la sixième journée. Avec deux victoires pour quatre défaites, les Blanc et Rouge ont donc géré au mieux cette entame de championnat et les voilà prêts à amorcer la reconquête. Reste qu’ils peuvent nourrir des regrets à l’issue de la sixième journée au cours de laquelle ils étaient en capacité de s’imposer à Saint-Yrieix.

Un décevant bonus défensif

Ils vont laisser filer les locaux au score jusqu’à l’heure de jeu (12-0). Le buteur local a fait vivre le planchot mais les visiteurs vont marquer dix points en quatre minutes, Julien Joie pointant alors le seul essai de la rencontre. On pense même que les Girondins peuvent faire basculer le sort du match car les locaux n’ont plus que leur défense à opposer. Les visiteurs dominent et tentent de faire la différence en emballant la rencontre, y compris alors qu’ils sont en infériorité numérique dans le money-time. En vain, plus rien ne sera marqué et c’est du point de bonus défensif que les Sallois devront se contenter au final.