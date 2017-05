L’Union Sportive Castillonnaise change de têtes pour la saison à venir et pour ce faire, on renouvelle l’ensemble des cadres. Exit Jean-Luc Merlet, qui éprouvait le besoin de souffler, lui qui venait d’assurer la présidence du club durant trois saisons, un rôle dévoreur d’énergie. Ce dernier restera dans l’entourage de l’USC mais dans un rôle moins exposé.

Ils seront deux désormais à assumer la tâche suprême : Jean-Marc Condou et Yves Rouleau : “C’est très compliqué pour un seul homme aujourd’hui dès lors qu’il a d’autres engagements, précise le premier nommé. Notre objectif premier est de conserver la qualité de formation qui est dans notre ADN. Nous ne mettrons aucune pression de résultats sur les entraîneurs. C’est à eux et aux joueurs qu’il appartient de se fixer des objectifs. Cela n’empêche pas l’ambition et on fera en sorte d’essayer de faire avancer les choses.”

“Nous sommes un club formateur”

Yves Rouleau ne dit pas autre chose, lui qui s’affaire aux quatre coins du stade : “Nous n’avons pas de prérogatives particulières même si Jean-Marc a un passé rugby plus étoffé. Il était important que nous soyons deux pour que j’accepte. Nous sommes un club formateur et tenons plus que tout à le rester car nos jeunes et nos bénévoles sont notre fierté. Pour autant, nos seniors doivent être la vitrine et nous comptons sur eux pour ce faire.”

Et ce sont deux joueurs issus du sérail qui prendront du galon en devenant autant de techniciens : Valéry Bouscasse, pour les avants, et David Vilaine, pour les trois-quarts. Les deux quadragénaires ne devraient donc plus enfiler le bleu de chauffe. Enfin en principe. Affaire à suivre…