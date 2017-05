Le CA Castelsarrasin était le vrai favori de ce huitième de finale face à l’US Bergerac. Dans la poule 7 de Fédérale 2, les Tarn-et-Garonnais avaient terminé en tête de la phase régulière avec sept points d’avance sur les Dordognots, qu’ils avaient battu 23 à 8 sur leur pelouse lors de la 14e journée. Les Bergeracois connaissaient donc l’ampleur de la tâche qu’il leur restait à accomplir après leur succès au match aller à domicile (13-12).

Le CAC peut encore être repêché

Et ils n’ont pas déçus ! En tête à la pause (6-13), grâce à un essai de Renaud Delmas et deux pénalités de Clément Lozeille, les Bergeracois avaient réussi à instiller le doute chez les locaux. Ces derniers revenaient pourtant dans le match vers l’heure de jeu grâce à un essai de Lou Lavergne, après une belle combinaison. Mais les Dordognots ont rapidement éteint les velléités tarn-et-garonnaises en marquant un nouvel essai, en contre, par Jonathan Marty. Dans le temps additionnel, le deuxième essai du CAC ne changeait rien au scénario final (23-26) : l’US Bergerac avait bel et bien validé son accession en Fédérale 1 et sa place en quart de finale. De son côté, le club tarn-et-garonnais peut encore espérer être repêché en Fédérale 1 par la FFR, comme d’autres clubs de Fédérale 2…