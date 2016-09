Bazas L'US Bazas se prend 60 points !

Les Bazadais ont pris cher à Toulouse où personne ne s’attendait à une telle avalanche de points (60-0). Face à une formation du Toac-Toec qui avait frisé la correctionnelle la saison dernière, et dont le recrutement ne laisser augurer en rien une telle qualité de jeu, les Girondins ont été absents, comme sonnés par les points qui s’accumulaient inexorablement. Quatorze après seulement dix minutes. Vingt-six aux agrumes, quarante-huit à l’heure de jeu et donc soixante au final.

Il va falloir s’en relever

Une véritable déculottée et, peut-être le plus dommageable, aucun point du côté Bazadais. Nada, rien. Beaucoup de supporters restés en Sud-Gironde ont cru à une erreur ou une mauvaise blague lorsqu’ils ont appris la nouvelle dimanche en soirée. La réalité a très vite rattrapé tout ce beau monde et il ne restait qu’à constater les dégâts. Alors oui, le nombre d’absents est élevé mais c’est sûrement la seule excuse du moment. Pas de souci d’intégration de masse et donc de liant à créer. Reste à croire en un accident de parcours, le genre de ceux dont il faut cependant se relever…

Poule 14 :

Saint Sulpice la Pointe 17–9 Floirac

Monflanquin 19–22 Montauban

Beaumont de Lomagne 26–16 Bon-Encotre/Boé

Négrepelisse 23–23 Fumel

TOAC/TOEC 60–0 Bazas

Classement :

1/ TOAC-TOEC 5pts 6/ Négrepelisse 2pts

2/ Montauban 4pts 7/ Monflanquin 1pt

3/ Beaumont 4pts 8/ Floirac 0pt

4/ Saint-Sulpice 4pts 9/ Bon-Encontre/Boé 0pt

5/ Fumel 2pts 10/ Bazas 0pt