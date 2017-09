Quel plaisir de revenir à Castagnolles ! L’équipe ennuyeuse de la saison dernière a laissé place à un groupe plein de vista et d’initiatives sur le terrain. Il suffit de voir la prestation livrée par Jordan Beaulavon ce samedi soir face à Poitiers, pour en avoir le cœur net. Fantomatique en 2016/2017, l’arrière bazadais a rappelé aux supporters pourquoi il avait été sélectionné en équipe de France développement de rugby à 7. Auteur de deux essais, l’ancien Langonnais a constamment apporté le danger dans le camp adverse, avec un jeu de jambes qui a donné le mal de crâne aux Poitevins.

Poitiers a pris une leçon de rugby

A l’ouverture, Christel Bertrand dirige la manœuvre avec intelligence et bonifie l’excellent travail de son pack, dès que l’opportunité se présente au pied. Car, même le paquet d’avants est transfiguré, en témoignent les percées de Luther Dalbin (conclue par Beaulavon) et de Maxime Bell, après une interception, qu’il a terminée dans l’en but aderse. Avec un quatrième essai à la sirène, par l’intermédiaire de Mathieu Larché, les Bazadais ont même glané le point de bonus offensif (41-8). Mobiles et imaginatifs dans le jeu, les Ciel et Blanc ont donné une leçon de rugby à des Poitevins, certes très épais mais pris de vitesse ce samedi soir.