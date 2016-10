Tonneins L'union locale de la CGT en congrès

La semaine dernière, une vingtaine de militants CGT ont participé au congrès de l’Union Locale de Tonneins. « Le dernier a eu lieu il y a 6 ans. Nous avons de nouveaux militants, le but c’est aussi de les intégrer dans le fonctionnement de l’Union locale » expliquait Gilles Baillet, secrétaire général. L’occasion aussi de discuter des perspectives et prochaines actions.

L’échéance suivante, et pas des moindres, représente « les élections dans TPE. Une caravane de la CGT va passer dans le département. On ira à la rencontre des salariés, tracter et afficher pour leur expliquer l’importance d’être représenté ».

Enfin, une action va être menée sur « la nécessité de soutenir les syndiqués isolés dans des entreprises du Tonneinquais, où ils souffrent à cause de pressions. Faire en sorte qu’ils se sentent moins seuls ».

Organigramme

Secrétaire général, Gilles Baillet ; secrétaire général adjoint, Thomas Carpes et Dominique Baudry ; trésorier, Dominique Abella ; trésorier adjoint, Marco Maisonnave. La commission du secteur liberté, droit et actions juridiques est composée de : Dominique Baudry, Agnès Jaworski, Christian Tauzin, Marco Maisonnave, Jean-Marie Roux et Thomas Carpes.

Le bilan des actions menées depuis 6 ans est étoffé, avec, entre autre : des actions en 2010 contre la retraite à 62 ans ; le soutien des salariés de Xilofrance, Boalia, Biopress, etc.

Au total, l’union locale de la CGT de Tonneins compte une centaine d’adhérents sur tout le Tonneinquais.