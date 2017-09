Y aurait-il du mauvais sang à se faire pour nos Unionistes ? Ils ont en tout cas une nouvelle fois donné des signes de faiblesses qui peuvent inquiéter. Chahutés en mêlée, jamais dans le rythme, toujours à subir les impacts, personne n’a manifestement souhaité se livrer sur cette rencontre même s’il y aurait beaucoup à dire sur l’arbitrage.

Une classe d’écart

Il y avait une classe d’écart entre une formation rhodanienne programmée pour jouer le haut de tableau et une autre qui semble devoir une nouvelle fois devoir regarder vers le bas. Il va falloir taper du poing sur la table et mettre ces jeunes gens face à leurs responsabilités sous peine de très vite déchanter alors que l’ogre montpelliérain sera à Chaban, ce samedi.

LOU 49-14 UBB

UBB : Essai Jones (57’) et trois pénalités Schoeman (14’, 35’ et 62’)

Stade Français : 6 essais (18’, 28’, 50’, 67’, 76’, 80’), 5 transformations Beauxis et 3 pénalités Beauxis (12’, 39’ et 60’)

Union : 1/Poirot 2/Maynadier 3/Poux 4/Jones 5/Cazeaux 6/Goujon 8/Tauleigne 7Chalmers 9/Serin 10/Schoeman 11/Talebula 12/Rey 13/Naqalevu 14/Fuatai 15/Ducuing 16/Pelissié 17/Ravai 18/Gayraud 19/Roumat 20/Lesgourgues 21/Jalibert 22/Spence 23/Cler