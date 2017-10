En deux journées, les Bordelo-Béglais ont non seulement engrangé dix points mais ils ont en plus disposé de leur bête noire Montpellier, avant de s’imposer à Charles Mathon d’où ils étaient toujours rentrés vaincus. Faut-il y voir un signe fort? L’avenir nous le dira. C’est la mêlée qui a impressionné le plus, la domination outrancière de cette dernière. Marquer cinq essais aux Oyomen sur leur prairie reste une performance, même si les acrimonieux ne manqueront pas de préciser que les locaux ont joué la quasi intégralité du deuxième acte en infériorité numérique.

US Oyonnax 9-39 Union Bordeaux-Bègles

UBB : 5 essais Pénalité (12’), Pélissié (51’), Cazeaux (55’), Houston (67’) et Barraque (76’), Naqalevu (39’) et Hickey (75’), quatre transformations (12’, 55’, 67’ et 76’) et deux pénalités Hickey (30’ et 38’).

Oyonnax : 3 pénalités Botica (3’, 16’ et 40’)

Union : 1/Taofifenua 2/Pélissié 3/Cobilas 4/Cazaux 5/Marais 6/Diaby 8/Tauleigne 7Goujon 9/Lesgourgues 10/Hickey 11/Edwards 12/Naqalevu 13/Spence 14/Ducuing 15/Jalibert 16/Maynadier 17/Poirot 18/Gayraud 19/Houston 20/Serin 21/Uberti 22/Barraque 23/Ravai