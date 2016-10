Bordeaux L'UBB vise la passe de trois face à Brive

Les Bordelo-Béglais vont avoir une fois de plus besoin de leurs supporters ce samedi pour essayer de terrasser des Corréziens très coriaces et qui n’auront rien à perdre à Chaban. Les Coujous ont en effet réussi un début de saison remarquable qui les positionne à la cinquième place du classement britannique, eux qui se sont imposés à Toulon, ont fait match nul à Lyon et remporté tous leurs matchs à domicile. Les spectateurs de Chaban retrouveront pour l‘occasion le Foyen Julien Le Devedec et le Néo-Zélandais Patrick Toetu. Ces deux-là portaient le maillot girondin la saison passée avant de revenir en Corrèze pour le premier nommé, et de découvrir l’endroit pour le second.

Un nouveau au sifflet

Si l’on excepte Luke Braid, au repos car en protocole commotion et remplacé par Marco Tauleigne, le groupe girondin est exactement le même que celui qui était du voyage à Pau le week-end dernier. Le XV de départ lui pourrait légèrement évoluer, notamment en première-ligne où Sébastien Taofifenua et Marc Clerc pourraient débuter. Autre changement possible avec la titularisation de Lionel Beauxis à l’ouverture en lieu et place de Ian Madigan, une chance pour l’ancien toulousain d’être convaincant à quelques jours du retour de Simon Hickey. Les Unionistes devront impérativement élever leur niveau de jeu après leur sortie plutôt brouillonne à Pau et veiller à ne pas être trop sanctionnés, un mal récurrent lors de leurs dernières sorties. Enfin, on notera que la partie sera arbitrée par Pierre Brousset (27 ans), tout nouveau venu en Top 14.