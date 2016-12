Pour ce qui sera aussi le dernier rendez-vous de l’année calendaire, les supporters unionistes vont retrouver ce vendredi soir (19h) leur équipe fétiche. Un peu bougons la semaine passée après une défaite que bon nombres auront mis sur le compte du staff, ils vont pouvoir là encourager leur équipe dans sa version type du moment. Cette dernière n’aura pas droit à l’erreur face à des Palois qui viennent de battre Clermont lors de la dernière journée de championnat et qui comptent bien prendre leur revanche, eux qui s’étaient inclinés à l’aller (28-30), en toute fin de match, sur un exploit signé Romain Lonca.

Les Palois sont actuellement onzièmes, à neuf points de Bordelo-Béglais classés septièmes. Leur seule victoire en déplacement à ce jour a été acquise à Grenoble mais cette équipe marque beaucoup de points, y compris loin de ses bases. Il faudra donc une formation girondine très performante pour glaner les points mis en jeu, ce au moment où la troupe de Laurent Marti n’est plus dans le sextet de tête.

Ian Madigan se cherche

Après une ou deux semaines de repos, suivants les cas, les titulaires vont donc renouer avec la compétition. On a par exemple changé pour l’occasion la charnière et toute la ligne de trois-quarts. Luke Braid et Hugh Chalmers font leur retour en troisième-ligne, tout comme Luke Jones et Vadim Cobilas également devant. Seul absent, si l’on excepte les convalescents que sont les Poirot, Marais ou Talebula : Ian Madigan. L’ouvreur irlandais n’arrive décidément à convaincre personne depuis le début de la saison même si chacun voit bien que le garçon a du potentiel. Ce dernier tarde néanmoins à s’affirmer et il faut donc se montrer patient même si bon nombre d’observateurs auraient bien aimé le voir évoluer au centre, un poste qu’il a pu occuper dans un passé récent.