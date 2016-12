Les Bordelo-Béglais ont été bien trop défaillants face à Pau pour prétendre l’emporter (16-18). Malgré tout, avec un peu plus de réussite au pied (trois échecs de Baptiste Serin), ils pouvaient réussir le hold-up. Incapables d’enchaîner les temps de jeu sans faire de faute de main, inconsistants sous les chandelles tout comme dans l’occupation au pied, les Girondins ont montré bien des lacunes inquiétantes mais entraperçues depuis quelques temps. Il y a manifestement des choses à revoir au sein d’un groupe qui n’arrive plus à créer le danger et donc à se créer des occasions.

Le fait du match

Les ratés au pied de Baptiste Serin – des pénalités relativement faciles – ont pesé lourd sur l’issue de ce match. Pourquoi le demi-de-mêlée a-t-il buté alors que Simon Hickey était sur le terrain ? On se le demande. Serin a connu trois échecs au total (12’, 38’ et 55’), des échecs que le public ne lui a pas pardonné lorsqu’il a quitté la pelouse sous les sifflets, remplacé par Yann Lesgourgues.

L’homme du match

Baptiste Serin a marqué le match de son empreinte, mais pas dans le bon sens du terme. Mal inspiré, lent, très moyen dans le jeu au pied, le costume d’animateur – buteur était manifestement trop grand pour le jeune Girondin ce vendredi. Un match à vite oublier, son plus mauvais de loin depuis qu’il porte ce maillot. A tout juste 22 ans, le tout nouvel international est passé à côté mais comment lui en vouloir, lui, si souvent brillant.

La citation d’après-match



Louis Benoît Madaule : « Il nous faut aller à Lyon avec l’envie de livrer un gros combat en respectant le jeu, le collectif et dans le but de rendre de nouveau fiers nos supporters parce que là, nous venons de passer à côté deux fois de suite et il nous faut très vite inverser cette spirale »

UBB 16-18 Pau

UBB : essai Braid (29’) transformation Serin et 3 pénalités Serin (16’), Hickey (58’) et Beauxis (69’).

Pau: 2 essais (34’ et 78’), transformation (34’) et 2 pénalités (49’ et 64’).

UBB : 1/Taofifenua 2/Aveï 3/Cobilas 4/Jones 5/Cazeaux 6/Braid 8/Goujon 7/Madaule 9/Serin 10/Hickey 11/Connor 12/Rey 13/Spence 14/Ashley-Cooper 15/Buttin 16/Maynadier 17/Kitschoff 18/Botha 19/Tauleigne 20/Lesgourgues 21/Beauxis 22/Lonca 23/Poux