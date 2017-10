L’espoir de voir les Unionistes réussir une performance chez un pseudo gros de ce Top 14 est donc toujours d’actualité car toujours irréalisé. Face à une formation francilienne certes plus puissante, les Girondins ont une nouvelle fois déçu lors d’une seconde mi-temps insipide. Bien en place lors du premier acte (7-8), ils vont pourtant faire la course en tête jusqu’à la 48’. Ensuite plus rien ou pas grand-chose, plus de conquête, plus de ballon et une formation du Racing qui déroule, à 14. On se demandera longtemps quelle équipe jouait en infériorité numérique d’ailleurs et les Bordelo-Béglais vont ramener une défaite logique, battus par plus… enthousiastes peut-être ?





Racing 28-13 UBB

UBB : 2 essais Ducuing (30’) et Jalibert (42’), pénalité Hickey (18’).

Racing : 4 essais (25’, 48’, 54’ et 64’), 3 transformations (25’, 48’ et 54’) et pénalité (60’).

Union : 1/Poirot 2/Maynadier 3/Cobilas 4/Aliouat 5/Cazeaux 6/Diaby 8/Tauleigne 7/Chalmers 9/Serin 10/Hickey 11/Fuatai 12/Talebula 13/Dubié 14/Ducuing 15/Jalibert 16/Pélissié 17/Taofifenua 18/Gayraud 19/Houston 20/Doubrère 21/Barraque 22/Naqalevu 23/Clerc