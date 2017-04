Les Bordelo-Béglais, ou ce qu’il en reste, se rendent ce samedi chez le leader du Top 14, une équipe de La Rochelle qui ne cesse d’impressionner et qui fait dorénavant peur à tout le monde. Vainqueurs dernièrement à Toulon, Toulouse ou au Racing, les Maritimes ne craignent personne et leur jeu est chatoyant, ambitieux et surtout efficient. La formation du président Vincent Merling caracole en tête du championnat et personne n’envisage qu’elle ne perde ce statut lors des quatre journées restant à disputer. Leur dernière défaite remonte au 19 novembre, jour de leur déplacement à Chaban (26-0). Patrice Collazo n’aura pas oublié ce qui est resté un affront.

Du turn-over

Pour ce déplacement, les Girondins ne pourront pas compter sur Adam Ashley-Cooper et Ian Madigan, tous deux blessés. Ce dernier ne se mélange plus guère de toute façon avec ses futurs ex-coéquipiers, préférant se préparer seul la plupart du temps. Le staff a également délibérément choisi de ne pas amener Julien Audy, Berend Botha, Darly Domvo, Jo Edwards et Steven Kistchoff. A contrario, Benat Auzqui, Blair Connor, Simon Hickey, Met Talebula et Sébastien Taofifenua seront du voyage.

Marc Clerc : “C’est un joli déplacement à faire (rires). C’est l’équipe en forme du moment. Notre seul but, c’est de faire un bon match. Nos dernières performances, notamment à l’extérieur, ne nous permettent pas de faire les canards. On va se concentrer sur nous et se dire qu’il faut aller là-bas pour faire un bon match”

Baptiste Serin : “Les Rochelais font une saison remarquable même si le plus compliqué, c’est de rester à ce niveau dans le temps. Ils ont de nombreux joueurs de ballon et c’est vraiment leur force. De plus, il y a une très bonne dynamique depuis quelques mois et ils surfent sur cette dynamique-là. En plus, ils ont beaucoup de réussite mais ils vont se la chercher. Il n’y a rien d’anodin non plus”