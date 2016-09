Bordeaux L'UBB se fait rouler dessus au Michelin

Seule équipe invaincue du championnat après cinq journées, cette équipe de Clermont impressionne par sa capacité à produire un jeu léché. Les Unionistes l’ont appris à leurs dépends et ils ramènent du stade Michelin une lourde défaite (40-16) dont il faudra pourtant vite se remettre. Les champions de France en titre avaient déjà pris cher une semaine plus tôt en ce même lieu (47-10), les Unionistes auront fait à peine mieux. C’est le Foyen Rémi Lamerat qui va donner le la pour les locaux au quart d’heure de jeu en marquant le seul essai du premier acte (16-6).

Un espoir de courte durée

Les locaux creuseront l’écart après dix minutes en deuxième mi-temps mais Met Talebula redonnera un chouïa d’espoir dans la foulée en marquant un essai portant sa signature (23-16). On pense que l’exploit est possible, mais juste une minute alors, le temps pour les Clermontois de marquer leur troisième essai. Il y en aura deux autres par la suite pour donner au score une profondeur significative. Les Bordelo-Béglais n’auront pourtant surtout pas démérité sur cette rencontre mais les Jaunards ne jouent pour l’heure pas dans le même bac à sable.

#Presse “On ne peut que prendre du plaisir avec cette équipe qui marque des essais et produit du jeu” A.Lapandry pic.twitter.com/tFwCrmc6R7 — ASM Rugby (@ASMOfficiel) 17 septembre 2016

Clermont 40-16 UBB

Points pour UBB : essai Talebula (54’), transformation Beauxis et 3 pénalités Beauxis (26’, 39’ et 41’).

Points pour Clermont : 5 essais Lamerat (14’), Jedrasiak (52’), Strettle (56’ et 77’) et Zirakashvili(68’), 3 transformations Parra (14’, 52’ et 56’) et 7’) et 3 pénalités Parra (5’, 22’ et 35’).

UBB : 1/ Poirot 2/ Avei 3/ Clerc 4/ Aliouat 5/ Marais 6/ Madaule 8/ Tauleigne 7/ Chalmers 9/ Audy 10/ Beauxis 11/ Talebula 12/ Rey 13/ Dubié 14/ Ashley-Cooper 15/ Buttin 16/ Auzqui 17/ Taofifénua 18/ Cazeaux 19/ Goujeon 20/ Lesgourgues 21/ Madigan 22/ Vakacegu 23/ Poux.