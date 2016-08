Bordeaux L'UBB se contente du bonus défensif

Les supporters girondins sont passés par toutes les émotions durant cette rencontre. Non pas par la qualité du spectacle offert mais uniquement par le suspense engendré. A la cinquantième minute, les visiteurs étaient encore au contact (15-12) avant de laisser les Haut-Garonnais leur filer entre les doigts à dix minutes de la fin (22-12). Les Bordelais revenaient dans les points sur un essai signé Buttin dans la foulée (71’) et ce n’était que justice. Reste que les dernières minutes étaient étouffantes avec deux pénalités et un drop ratés par les Toulousains, autant de points laissés en route pour mieux offrir aux Bordelo-Béglais le point de bonus défensif (22-17). Une fois de plus, ce déplacement ne souriait donc pas aux Girondins mais une fois de plus, ces derniers ramenaient un point de bonus défensif. Maintenant, les garçons du président Laurent Marti vont très vite se tourner vers les deux rendez-vous à venir. Montpellier sera à Chaban dimanche prochain et Bayonne au même endroit six jours plus tard. Une certaine pression va progressivement envahir les esprits car les Héraultais s’étaient imposés à Chaban lors de leur dernière venue. Et ne parlons pas du retour à Bordeaux d’un certain Vincent Etcheto quelques jours plus tard…

UBB : Essai Buttin (71’) et quatre pénalités Beauxis (2’ et 10’) et Madigan (40’ et 46’).

ST : Essai Marchand (68’) transformation et cinq pénalités Bézy (15’, 26’, 32’, 50’ et 56’).