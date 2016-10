Bordeaux L'UBB s'impose dans la douleur

Les Bordelo-Béglais ont gagné et c’est bien là l’essentiel vous diront ses plus fervents supporters. Pas sur pour autant que le public de Chaban arrive à s’en satisfaire, lui qui a été habitué dans un passé récent à voir la manière compléter le seul résultat brut. Face à une formation de Brive conforme à l’attendue, c’est-à-dire solide sur le fondamentaux, provocatrice et à l’aise dans le jeu au près, ces Girondins ont été brouillons, maladroits et indisciplinés. Alors qu’ils étaient cependant en capacité de venir chiper le point de bonus autour de la 70e minute (27-18), ils allaient enchaîner un nombre incalculable de pénalités (18 sur l’ensemble du match). Ils reculaient dès lors de 80 mètres et allaient s’installer pour neuf longues minutes sur leur ligne de but. Pénalités après pénalités, ils perdaient Blair Connor puis Clément Maynadier sur cartons jaunes mais défendaient avec cœur leur ligne, repoussant les assauts d’un Sisa Koyamaibole, ivre de revanche. Les visiteurs finissaient par franchir la ligne et ils prenaient ainsi un point de bonus mérité sur l’ensemble de la rencontre. Les Unionistes réussissaient de leur coté la passe de trois, celle leur permettant de clore ce premier bloc avec cinq victoires pour seulement trois défaites. Leur cinquième place au classement est cependant trompeuse, eux qui ont joué à cinq reprises à Chaban. Au classement britannique, ils sont en effet devancés par Brive. Et au regard des essais marqués, ils se retrouvent à la dixième place, loin de leurs performances passées.

Pour UBB : 2 essais Adam Ashley Cooper (28’) et Connor (47’) transformation Beauxis (28’) et 5 pénalités Beauxis (15’, 20’, 53’, 59’ et 66’).

Pour Brive : Essai Koyamaibole (79’), transformation Larenjeira et 6 pénalités Larenjeira (5’, 13’, 33’, 37’, et 41’) et Germain (44’).

UBB : 1/ Taofifénua 2/ Avei 3/ Clerc 4/ Jones 5/ Marais 6/ Madaule 8/ Goujon 7/ Chalmers 9/ Serin 10/ Beauxis 11/ Connor 12/ Rey 13/ Lonca 14/ Ashley-Cooper 15/ Talébula 16/ Maynadier 17/ Poirot 18/ Cazeaux 19/ Tauleigne 20/ Lesgourgues 21/ Madigan 22/ Buttin 23/ Clerc