Bordeaux L'UBB s'attaque au bonhomme Michelin

Les deux équipes s’étaient rencontrées à quatre reprises la saison dernière, deux en championnat et autant en coupe d’Europe. Bis repetita cette saison avec un premier rendez-vous ce samedi au stade Michelin, sur la pelouse hybride (mi-synthétique, mi-naturelle) tout nouvellement posée. Les Girondins ont d’ailleurs été autorisés par le club auvergnat à s’entraîner sur cette dernière la veille de la rencontre, histoire de s’acclimater à une surface toute nouvelle dans le milieu.

Beaucoup d’absents

Les Clermontois ont réussi un début de saison remarquable avec deux nuls (à La Rochelle et Paris) et deux victoires (à Montpellier et face au Racing) en trois déplacements pour une seule réception. Treize essais (contre cinq aux Unionistes) sont venus couronner le talent de la division offensive de Jaunards qui marchent sur l’eau. Comme de plus l’infirmerie auvergnate est quasi-vide, la mission des Bordelo-Béglais s’annonce ardue. Ces derniers retrouveront pour l’occasion leur capitaine Louis-Benoit Madaule alors que Julien Audy devrait débuter à la mêlée. Autre nouveauté dans le groupe des vingt-six, la présence du jeune seconde-ligne Tristan Labouteley (20 ans) arrivé de Montpellier à l’intersaison. On notera enfin que Vadim Cobilas, Luke Jones, Luke Braid, Baptiste Serin, Romain Lonca et Blair Connor ont été laissés au repos. Il y aura donc des opportunités à saisir au Michelin pour ceux qui n’ont pas trop joué depuis la reprise.