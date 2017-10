Les Unionistes n’auront mis que 20 minutes pour prendre la mesure de leurs adversaires russes sur cette première manche de Challenge Cup. Les essais se sont ensuite enchaînés, quatre par mi-temps, comme pour mieux amortir les tourments d’un déplacement très lointain. Le staff girondin craignait cette formation qui avait, il y a peu, réussi à disposer de Brive mais la classe biberon du club a mis les bons ingrédients pour faire en sorte que les Sibériens ne puissent jamais espérer. Seul hic au final, la nouvelle grosse blessure de Darly Domvo (luxation de la cheville), douloureux et assez angoissant puisqu’il faudra attendre avant de connaitre son indisponibilité.





Eniseï 17-57 UBB

UBB : 8 essais Roumat (5’), Ravai (20’), Cazeaux (27’), Dubié (31’ et 74’), Jalibert (45’) Lesgourgues (77’) et Kamikamica (80’). Pénalité Jalibert (12’), 4 transformations Jalibert (5’,20’, 27’ et 45’) et 3 transformations Schoeman (74’, 77’ et 80’).

Eniseï : 2 essais (39’ et 49’), 2 transformations et drop (64’).

Union Bordeaux-Bègles : 1/Paiva 2/Avei 3/Ravai 4/Aliouat 5/Cazeaux 6/Roumat 8/Tauleigne 7/Chalmers 9/Doubrère 10/Jalibert 11/Etcheverry 12/Dubié 13/Uberti 14/Talébula 15/Domvo 16/Dufour 17/Poux 18/Tabidzé 19/Gayraud 20/Woki 21/Kamikamica 22/Lesgourgues 23/Schoeman