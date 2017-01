Les Bordelo-Béglais ne sont plus dans le sextet de tête après leur défaite à Lyon et pire, ils ne cessent d’inquiéter. Plus en mesure d’être craints comme ils pouvaient l’être encore il y a peu, ils sont actuellement trop moyens dans tous les domaines pour espérer entrer dans la cour des grands de ce championnat. Comme perdus, ils n’arrivent même plus à sauver les apparences, manquant cruellement d’enthousiasme et d’inspiration. C‘est pourtant d’un déclic dont ce groupe aurait besoin actuellement…

Le fait du match

A la 50’, les Unionistes ont eu le droit à un essai gag. Sur un ballon anodin, Adam Ashley-Cooper glisse au sol et ouvre le chemin vers l’en-but aux locaux. Les Lyonnais vont prendre leur envol sur ce royal cadeau alors que le score était de 6-6 avant ce fait de jeu. Au-delà de cette glissade, c’est la production d’ensemble du Wallaby qui ne cesse de décevoir.

L’homme du match

En ce moment, Yann Lesgourgues est dans une bien meilleure dynamique que Baptiste Serin. Malheureusement, le staff girondin aura attendu bien (trop ?) longtemps pour le faire entrer en jeu, lui qui a dès lors été un accélérateur de particules. En attendant que son jeune coéquipier retrouve son rugby, il semble être l’homme de la situation comme chef d’orchestre à la charnière, pour peu qu’on veuille bien lui donner les clés de la maison.

La décla d’après-match

Raphaël Ibanez : “J’attendais des réponses au niveau de l’engagement par rapport au non-match que nous avons perdu la semaine dernière chez nous contre Pau et là, j’ai vu des gars solidaires et qui se sont donnés. On ramène un point de bonus défensif qui me semble mérité mais on repart aussi avec des blessés. Moi je reste quelqu’un de positif et je crois en cette équipe”

Lyon 19-16 UBB

Points pour l’UBB : Essai Lesgourgues (82’), transformation Madigan et 3 pénalités Hickey (17’ et 44’) et Madigan (55’).

Points pour Lyon: Essai (50’), transformation et 4 pénalités (19’, 47’, 59’ et 77’).

UBB : 1/Kitschoff 2/Maynadier 3/Cobilas 4/Jones 5/Cazeaux 6/Braid 8/Tauleigne 7/Chalmers 9/Serin 10/Hickey 11/Connor 12/Rey 13/Spence 14/Ashley-Cooper 15/Buttin 16/Avei 17/ – 18/Botha 19/Madaule 20/Lesgourgues 21/Madigan 22/Lonca 23/Clerc