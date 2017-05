Après avoir été copieusement dominés par Toulon une semaine plus tôt, les Unionistes venaient à Colombes pour faire de la résistance. Ils auront en réalité fait beaucoup mieux que cela en tenant la dragée haute au champion de France en titre. Ils menaient même 20 à 3 alors qu’il restait moins de 30 minutes à jouer. Ils ne pouvaient dès lors pas perdre le match, celui-là comme quelques autres au cours de la saison et ils y sont parvenus au final, donnant le bâton pour se faire battre, s’éteignant à petit feu pour encaisser trois essais en 15 minutes et offrir aux Franciliens leur qualification, malgré la pénalité de la gagne en toute fin de rencontre ratée par Simon Hickey.

Le fait du match : Trois essais encaissés en 15 minutes lors du méga trou d’air subi autour de l’heure de jeu. On connaissait l’UBB fragile sur les entames de mi-temps, la voilà dorénavant en difficulté au milieu du gué.

L’homme du match : Marco Tauleigne avait été absent des débats au Matmut une semaine plus tôt face à Toulon, il s’est rattrapé à Colombes avec une belle activité, de jolies charges et une réelle efficacité en défense.

La décla d’après-match : Clément Maynadier : “Au retour des vestiaires, même si on a continué avec nos armes, on a eu du déchet, moins de ballons, on a commencé à perdre les impacts. Quand je vois ce que nous sommes capables de faire pendant 75’, on ne peut qu’être déçu de ne pas jouer la qualification européenne”

>>> Nans Ducuing, convoqué avec les Bleus





Racing 22-20 UBB

UBB : 2 essai Ashley-Cooper (14’) et Connor (50’), transformations Serin et 2 pénalités Serin (7’ et 32’).

Racing : 3 essais (56’, 66’ et 71’), 2 transformations (56’ et 66’) et pénalité (3’).

Union Bordeaux-Bègles : 1/Poirot 2/Maynadier 3/Cobilas 4/Jones 5/Marais 6/Goujon 8/Tauleigne 7/Chalmers 9/Serin 10/Hickey 11/Connor 12/Buttin 13/Ashley-Cooper 14/Ducuing 15/Domvo 16/Auzqui 17/Taofifénua 18/Cazeaux 19/Braid 20/Madaule 21/Lesgourgues 22/Dubié 23/Clerc.