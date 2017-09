Alors que la qualité de la deuxième mi-temps face à l’ASM Clermont Auvergne lors de la première journée de ce Top 14 avait semble-t-il apporté quelques garanties du côté de l’Union Bordeaux-Bègles, ces dernières ont été battus en brèche à Castres huit jours plus tard.

Si le staff UBBiste n’est pas inquiet, il a cependant mal vécu la seconde mi-temps livrée dans le Tarn et ses contrariétés : la mêlée qui prend l’eau, les ballons portés des Castrais qui font mouche, les errements défensifs et les fautes techniques trop nombreuses.

Poirot et Nakalevu sur le banc

La rentrée des internationaux n’a pas apporté les garanties attendues et à l’arrivée deux joueurs semblent payer l’addition : Jeff Poirot, pas forcément à son avantage, mais pas moins que pas mal de ses petits camarades et Api Naqalevu, très (trop) friable une nouvelle fois en défense. Les deux hommes feront donc banquette.

Pour le reste, le groupe est conforme à l’attendu. Ole Avei et Met Talebula rongeront leur frein alors que Blair Connor et Luke Braid sont en phase de reprise, Darly Domvo et Marco Tauleigne à l’infirmerie. De leur côté les Parisiens viennent à Bordeaux (sans Jonathan Danty et Djibril Camara blessés) avec un objectif chevillé au corps : rattraper les points perdus à domicile face à Lyon lors de la première journée…..