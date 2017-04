A force de laisser des points en route, les Bordelo-Béglais seront ce samedi au pied du mur. Une victoire les laisserait pleinement dans la course aux six premières places. Une défaite sera synonyme de fin de saison prématurée. Les plus pessimistes annoncent cette dernière depuis déjà quelques semaines, depuis la défaite à Bayonne en fait.

Ce jour-là, les dés étaient légèrement pipés compte tenu de l’espoir qu’avait suscité pour les Basques une éventuelle fusion entre les deux clubs parisiens. Pour autant, les Girondins n’avaient pas été à la hauteur, tout comme ils ne l’avaient pas été face à Pau quelques semaine plus tôt. Et puis pour refermer le chapitre “dés pipés”, il faudrait ne pas oublier la manière dont les Jaunards ont abordé leur rencontre face à Brive dimanche dernier, en présentant une formation bis, les quinze titulaires clermontois du week-end précédent ayant été mis au repos. Résultat, victoire de Brive, un succès qui les relance dans la course… à la qualification.

Deux retours importants

Et voici donc les Corréziens en passe de se qualifier, eux qui ne doivent rien à personne pour cela. Ces derniers possèdent trois points de plus que les Girondins et ils ne sont qu’à un point de Castres, le Racing ou Pau, avec un calendrier favorable. Les protégés de Jacques Brunel devront sortir un match hors norme dans un stade Amédée Domenech que les Brivistes ont transformé en citadelle imprenable cette saison, leur seul faux pas ayant été commis face à Clermont.

Pour ce qui sera leur dernière chance, les Unionistes ne pourront compter sur Sébastien Taofifenua, Luke Jones, Ian Madigan, Julien Rey ou Adam Ashley-Cooper, tous blessés soit physiquement, soit dans leur amour propre. On saluera en revanche les retours de Met Talebula et Darly Domvo, deux garçons qui ont tant fait défaut à cette équipe jusqu’alors.

Yann Lesgourgues : “Contre La Rochelle, on a été bon en conquête et dans le combat également mais on ne peut pas gagner un match en faisant autant de fautes. Lorsque tu es beaucoup sanctionné, tu te poses des questions mais c’est à nous de travailler les détails. A Brive, ce sera beaucoup de combat mais on y va avec des intentions”

Jefferson Poirot : “A Brive, c’est toujours compliqué, chacun le sait bien. De toute façon, il n’y a plus que des gros effectifs dans ce championnat et il faut aller batailler partout. Brive, c’est une grosse conquête et il nous faudra garder le niveau que nous avons affiché à La Rochelle, et plus largement d’ailleurs le garder pour les matchs de cette fin de championnat”