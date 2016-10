Bordeaux L'UBB efface l'ardoise

Les Bordelais ont fait le métier au Hameau tout en n’étant sûr de rien jusqu’à la dernière seconde tellement les Palois ont été coriaces. Si Baptiste Serin a donné le la d’entrée de jeu en mystifiant la défense locale, deux échecs de Ian Madigan vont venir contrarier la progression au score des visiteurs quand dans le même temps les locaux vont connaître dans cet exercice une réussite insolente. L’ouvreur irlandais va néanmoins se reprendre en cours de mi-temps pour permettre aux siens de virer en tête au changement de camp (12-17). Secoués durant la mi-temps, les locaux vont revenir très remontés et ainsi marquer dix points en six minutes. Les Girondins s’accrochent mais les Palois réalisent le premier break du match à la 64’ en prenant huit longueurs d’avance au tableau lumineux.

Lonca fait la décision

On se dit alors que les visiteurs ne reviendront pas. Lionel Beauxis redonne cependant un mince espoir à la 69’ avant que Romain Lonca ne vienne apporter l’offrande après une interception emprunte de lucidité. Il reste quatre minutes à jouer mais les Bordelo-Béglais vont faire front pour tenir le score et empocher ainsi leur première victoire de la saison en déplacement. Elle est forcément essentielle à plus d’un titre : elle vient panser la plaie non cicatrisée laissée par la victoire de Montpellier à Chaban. Elle permet aux Unionistes de faire taire, en partie au moins, les dubitatifs. Enfin, elle positionne l’équipe dans la partie haute du tableau, un endroit où les places sont de plus en plus chères.

Points pour UBB : 2 Essais Serin (5’) et Lonca (76’) transformation Beauxis(79’) et 6 pénalités (23’, 32’, 38’, 40’+2 et 49’) et Beauxis (69’).

Points pour Pau : Essai (41’), transformation et 7 pénalités (12’, 20’, 28’, 34’, 47’, 59’ et 64’).

UBB : 1/ Poirot 2/ Avei 3/ Cobilas 4/ Jones 5/ Marais 6/ Madaule 8/ Goujon 7/ Braid 9/ Serin 10/ Madigan 11/ Connor 12/ Rey 13/ Vakacegu 14/ Ashley-Cooper 15/ Talébula 16/ Auzqui 17/ Taofifénua 18/ Cazeaux 19/ Chalmers 20/ Lesgourgues 21/ Beauxis 22/ Lonca 23/ Clerc