Les Toulonnais n’ont pas fait un début de saison digne de leur standing, c’est en tout cas ce qu’en a pensé Mourad Boudjellal leur président. Ce dernier a donc pris ses responsabilités et c’est Diego Dominguez qui a fait les frais de la décision présidentielle fin octobre, l’Anglais Mike Ford le remplaçant aussitôt. L’Italo-Argentin adoubé par Bernard Laporte ne sera donc pas resté longtemps à Mayol, Toulon étant au rugby ce que l’OM est au football. On a le sang chaud dans le sud. Quoiqu’il en soit, le RCT reste une fabuleuse cylindrée difficile à manœuvrer, en manque de points au classement qui plus est. Cinquièmes avant cette dernière journée aller, les Varois comptent en effet trois points de retard sur les Girondins mais ils sont devant au classement britannique, ce mode de calcul restant celui qui reflète le plus justement le classement à l’instant T.

Quelques retours

Les Unionistes récupèrent un peu de monde pour ce déplacement (match dimanche à 16h15). Benat Auzqui, Xerom Civil, Loann Goujon et Steven Kitschoff dans le groupe des avants. Geoffrey Cros et Jayden Spence chez les trois-quarts. Avant de retrouver la Coupe d’Europe une semaine plus tard, les protégés de Raphaël Ibanez se rendent à Toulon sans pression mais avec la ferme intention de jouer leur carte à fond, dans l’esprit Ba-baas. Outre la performance, une victoire fixerait les Bordelo-Béglais dans le haut du classement. A l’inverse, une défaite pourrait bien les repositionner à la cinquième place, suivant les résultats des poursuivants, forcément.