Les Unionistes avaient pris une leçon à Lyon une semaine plus tôt et le staff n’avait pas du tout apprécié la manière. Après une mise au point que l’on imagine sévère, l’équipe avait donc rendez-vous avec Montpellier, leader du Top 14 et bête noire officielle des Girondins.

Plus de “bête noire”

Première bonne nouvelle, il n’y a donc plus de “bête noire” et c’est avec la manière que les Bordelo-Béglais se sont affranchis de cette nécessité. Cinq essais au total et une première mi-temps digne de celles que l’équipe était capable de livrer il y a trois ou quatre saisons. Point de nostalgie dans cette vision des choses mais seulement du plaisir pour les observateurs de tous poils et l’ensemble des spectateurs de Chaban, conquis et impatients à l’idée que cette partition-là puisse être rejoué le plus souvent possible.