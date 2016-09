Bordeaux L'UBB à l'assaut de la Section

Si la victoire acquise face au LOU samedi dernier a forcément rassuré, les Bordelo-Béglais on toujours du retard au classement britannique, celui généré par la défaite face à Montpellier. Les Palois étaient dans la même situation le week-end dernier, et après avoir perdu une fois à domicile face à Toulon, mais ils ont rattrapé ce faux pas en allant s’imposer à Grenoble. Résultat : avantage aux Pyrénéens dans ce classement et donc il est nécessaire pour les Girondins d’aller glaner une victoire à l’extérieur pour les imiter. La ficelle étant trop grosse, tout le monde aura compris que les Unionistes vont tenter le coup au Hameau, où ils s’étaient imposés la saison passée et le meilleur moyen d’y parvenir est d’y mettre les moyens.

Avec les internationaux

C’est donc avec le groupe “domicile” qu’ils vont effectuer ce déplacement, un effectif où seul Jean-Marcellin Buttin fait son apparition comme 27e joueur. Une des inconnues de la semaine était le sort que pouvait réserver Raphaël Ibanez aux quatre internationaux (Loann Goujon, Jefferson Poirot, Julien Rey et Baptiste Serin) qui passaient trois jours à Marcoussis mais le doute a vite été levé : ils seront bien du voyage. La formation chère à Laurent Marti s’en va donc tenter un gros coup à Pau même si dans les discours de plus en plus feutrés des acteurs, on ne présente pas le voyage comme cela. Pour se relancer dans la course à la première partie de tableau, il faudra bien pourtant faire des coups à l’extérieur et après la peau du LOU, la couenne de Pau est dans le viseur.