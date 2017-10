Le groupe d’opposition Demain Marmande (composé de Sophie Borderie, Fatima Figuès, Anne Mahieu, Joël Hocquelet et Charles Cillières) a présenté les résultats de la consultation qu’il a lancée sur internet, de juin à septembre dernier. Objectif ? Recueillir l’avis des Marmandais sur le bilan de mi-mandat de l’actuelle majorité municipale, menée par Daniel Benquet.

323 personnes ont répondu aux nombreuses questions de ce document qui, reconnaît Joël Hocquelet, « n’a pas la valeur d’un sondage, ni la prétention, mais ce peut être intéressant ». Et de préciser : « C’est le ressenti des gens, je ne fais pas le procès du maire ». Certes, mais les réponses analysées dans les domaines de l’économie, des finances et de la fiscalité, de la culture, de l’animation et du sport, de la vie associative, des solidarités, de l’enfance et de la jeunesse, de l’éducation, de la tranquillité publique, du cadre de vie ou encore de la gouvernance sont rarement flatteuses pour la majorité municipale. Même si certaines réponses ont surpris les opposants, qui le reconnaissent volontiers, notamment à propos des fêtes de Marmande (« avec une belle implication, mais est-ce que ça va durer ? »), du futur centre social ou encore de la mairie sur internet. Pour le reste, les réponses apportées penchent plutôt vers le négatif, comme on pouvait s’y attendre.

Objectif, les prochaines élections municipales

Au-delà de ce questionnaire (le document final est disponible sur le site internet demainmarmande.fr), ce que retiennent les membres du groupe après trois ans de nouvelle mandature dirigée par Daniel Benquet, « c’est son autoritarisme, son manque d’écoute : je suis très étonné de croiser des gens proches de lui pendant sa campagne et qui me disent qu’il n’écoute rien. C’est un peu Jupiter 2 ». Pas de procès du maire ? Si peu… Car l’opposition attend, elle aussi, le bilan de mi-mandat de l’actuelle majorité, « on devait l’avoir dans nos boîtes aux lettres il y a un moment, non ? ».

Un groupe qui ne cache pas l’objectif ultime de cette concertation : « Ce questionnaire doit lancer notre réflexion pour l’avenir, pour le mandat futur. Actuellement, nous sommes forcément un peu spectateurs des choses, mais nous comptons bien redevenir des acteurs ». Alors, oui, en cette fin d’année 2017, « nous allons rentrer dans une phase de préparation des prochaines élections municipales ».