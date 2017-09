Chaque mois, dans le magazine Ohvalie ou sur notre page Facebook, Nans Ducuing tient une chronique dans laquelle l’arrière de l’UBB et de l’équipe de France donne son sentiment sur différents sujets et partage quelques indiscrétions sur les coulisses du monde professionnel.

“Rares sont ceux qui de nos jours restent fidèles à un seul club. Certains diront que les valeurs du rugby et l’amour du maillot se perdent mais aujourd’hui, dans ce rugby professionnel là, c’est un constat. Les “va et vient” des joueurs sont devenus monnaie courante.

Madaule, le capitaine

Louis-Benoit Madaule, alias «Lucho», qui rejoindra le Stade Toulousain la saison prochaine peut se targuer d’avoir eu une longévité remarquable au sein de l’UBB. Six belles années passées dans le cocon d’André Moga : « Je retiens une belle aventure sportive, une ambition qui nourrit tout un club, de belles rencontres mais surtout Bègles : un damier, une histoire », résume-t-il.

Un homme hors du commun, passionné, minutieux, dévoué, généreux et ô combien attachant, une crème en somme. Malgré quelques biscottes durant ces années dû à son agressivité et sa combativité, Lucho reste un joueur d’exception qui va très certainement nous manquer. Ses prises de paroles à la fois sincères et marquantes font de lui un leader naturel.

Pour l’anecdote il laissera derrière lui une touche redoutée dans tous les coins de France, la désormais célèbre « TEMPO », délicieusement annoncée avec son bel accent narbonnais. Un régal ! Plus sérieusement Lucho a voué un amour inconditionnel au club et à ses troupes, et rien que pour ça, il mérite un grand respect.

Ashley-Cooper, “le meilleur abruti”

“Great friendships, great memories and great wine.” Ce sont les mots d’Adam Ashley Cooper, non sans humour, pour résumer ses deux années à l’UBB. Ces simples mots résument bien le personnage. Quelle belle rencontre ! On connaissait le joueur incontournable chez les Wallabies, véritable légende de son sport, mais on a découvert l’homme: la classe.

“Swoopy” de son surnom, du haut de ses 116 sélections, allie parfaitement humilité et simplicité. Soucieux de transmettre son expérience, il nous a énormément apporté. Doté d’une intelligence de jeu hors pair et d’un sens du timing rare, c’était un réel plaisir d’évoluer à ses cotés. Que dire de son impact en dehors du terrain ? Un phénomène… Même si on peut me qualifier de trompette en anglais, je peux vous assurer qu’on se comprenait et que l’on a beaucoup ri, à croire que la connerie est universelle…

Une grande perte à la fois sportive et humaine, bon vent « best cun’t », comprenez « meilleurs abruti ». C’est affectif, bien évidemment.

Buttin, l’échassier

Le meilleur pour la fin. Je veux bien sûr parler de “l’échassier”, qui n’est autre que Jean-Marcellin Buttin ! Excellent sur tous les plans : joueur remarquable, doté d’une vision du jeu accrue, à la fois bon et beau relanceur, surtout quand il déplie ses pinceaux avec élégance. Du grand art !

J.-M. a décidé d’aller voir le LOU après deux années à l’UBB : “Je garde que des bons souvenirs, retient-il. Je retiendrai surtout la très bonne ambiance au sein de l’équipe. J’espère que Stéphane West Coast viendra à Lyon aussi souvent qu’à Bordeaux, sinon je vais déprimer !” Vous l’aurez compris lui aussi a un goût prononcé pour la connerie… Mais Monsieur Buttin est rusé. Nombreuses farces me sont retombées sur le museau sans que ce dernier ne soit démasqué… Ceci étant dit son humour et sa répartie vont cruellement manquer au quotidien bordelais… Très franchement, c’est un mec en or à l’état d’esprit irréprochable. Ami Charlot, je te salue !”

Nans Ducuing