Langon L'Observatoire Photographique collecte photos et cartes postales des quais

En lien avec le projet de réhabilitation des quais, la Ville de Langon, avec l’appui du Smeag (Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne), lance un appel à la population pour collecter des photos ou cartes postales anciennes des quais de Langon et des bords de Garonne.

Apportez vos originaux au Centre culturel des Carmes samedi 17 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, de 10h à 12h.

Vos originaux seront scannés et viendront enrichir la base de données du nouvel Observatoire Photographique.

L’objectif de cette collecte est de raconter l’histoire et la culture du fleuve Garonne qui peut être encore transmise par des anciennes familles langonnaises. Un suivi photographique du chantier des quais est également prévu.

Qu’est-ce qu’un Observatoire Photographique ?

Un observatoire photographique du paysage, c’est un ensemble de photographies prises chacune à un même point de vue à intervalles réguliers dans le temps afin d’observer les mécanismes et les facteurs de transformation des espaces. Ces éléments participent à l’évaluation de l’impact des évolutions naturelles, des activités humaines et des politiques publiques sur les paysages. Ils constituent également un outil de sensibilisation, de compréhension et d’aide à la décision pour les acteurs de l’aménagement du territoire et la population.

Une dynamique de territoire

Le Sméag a réalisé avec ses partenaires, dans le cadre du Plan Garonne, plusieurs études sur les paysages de Garonne, dans un souci de valorisation et de partage pour soutenir la dynamique de retour au fleuve. En mai dernier, à l’initiative du Smeag, un comité de réflexion a été constitué et s’est réuni pour une présentation de l’Observatoire Photographique des paysages de la vallée de la Garonne mis en place dans le cadre du 1er plan Garonne et pour mener une réflexion sur une déclinaison locale dans la continuité du projet d’aménagement des quais et berges de Langon.

Constitué de représentants de la Ville de Langon (Philippe Plagnol, maire de Langon Jérôme Guillem, adjoint environnement et habitat, Chantal Fauché, adjointe culture, Anne-Lise Ricci Epaillard, DGS de la Ville de Langon, Muriel Seutin-Gravellier, pôle communication, Jean-Jacques Lamarque, adjoint à l’économie et président de l’Office de Tourisme Sauternes, Graves, Landes Girondines), de l’inspectrice Sites et Paysages de la Dréal (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), d’un représentant du laboratoire GEODE et d’un représentant du Sméag, ce comité a vocation à se rassembler à nouveau courant octobre.