Invaincus à la fin de la phase aller, les Gujanais ont écrasé, écrabouillé ou broyé de leur supériorité le championnat Honneur. Si l’on ne voit pas bien qui pourrait les empêcher de retrouver la Fédérale 3 dont les dirigeants rêvent depuis trop longtemps, il leur faut se trouver des challenges en attendant les phases finales du comité et plus largement celles du championnat national. En père peinard, Vincent Violle, le coach des avants, sait prendre du recul pour stopper toute “enflammade”.

“Vincent, la phase aller a été un long fleuve tranquille…

C’est un excellent début de championnat bien sûr. Maintenant, il nous reste à préparer la suite, les échéances de deuxième partie de saison et c’est ce que nous allons nous appliquer à faire. Pour l’heure, la difficulté est de garder les garçons sous pression, de faire en sorte qu’ils restent bien en phase avec l’objectif. Avec une telle avance, on se fixe comme premier objectif de rester invaincus mais objectivement, nous regardons un peu au-delà, tout en respectant tout le monde vous pouvez me croire.

“Nous n’avons rien gagné à ce jour”

Il vous faut malgré tout trouver un discours nouveau pour motiver vos garçons ?

Oui, il faut en effet trouver les mots justes pour que tous soient bien conscients que cette aventure mérite que l’on ne dévoie rien, que nous n’avons rien gagné à ce jour si ce n’est la phase aller. Nous devons garder l’implication et l’état d’esprit qui jusqu’alors ont été deux des éléments de notre réussite. Nous allons mettre la même rigueur et la même intensité dans les entraînements pour justement garder tout le monde sur le pont. Nous n’avons ni le temps ni les moyens de faire du dilettantisme.

La montée quasi acquise, quel est le prochain objectif du club ?

Sincèrement, il n’y en a pas. Il nous fallait jouer la montée et pour l’heure, c’est plutôt bien parti. Le reste appartiendra aux joueurs. Que ce soit le titre du comité ou les phases finales du championnat, l’aventure sera belle à vivre et tant mieux si elle est longue. Mais chaque chose en son temps et commençons pour l’heure par nous concentrer sur le premier bloc de la reprise. Nous aurons ensuite tout le temps de nous tourner vers la fin de saison.”