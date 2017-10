L’institut Mopelia vient d’inaugurer avec ses fidèles clients l’agrandissement de ses locaux au 11, rue Maubec à Langon.

Cathy Bustin, Stéphanie et leurs nouveaux prestataires, Marjorie Coeugnet, magnétiseuse et Christine Carry, réflexologue, ont fêté les 10 ans de l’institut et présenté à leurs invités, dont le maire de Langon, Philippe Plagnol, les différents aménagements réalisés (soins hommes, femmes, soin spa, etc.).

Contact : 05.56.63.34.09.