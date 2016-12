35 ans de vie, c’est plutôt rare pour un commerce en ruralité. L’Hermitage, depuis 1982, fait danser les Réolais tous les samedis soirs avec la même intention de faire la fête sans prise de tête. Avant tout, l’Hermitage, c’est une affaire de famille. « Mon père avait déjà l’intention d’ouvrir une boîte en 1975. Son cousin germain en avait ouvert une à Landerrouet ». Après un rendez-vous manqué en 1980, c’est en janvier 1982 que les frères Musquin se lancent, avec leur père, avant que ce dernier ne parte vers la Dordogne.

Une boîte intergénérationnelle

La force de l’Hermitage, c’est de mélanger les générations depuis toujours. En 35 ans, Jean-Michel et Jean-Marie en ont vu et ont même facilité indirectement des rencontres. « On a connu des générations de jeunes, leurs parents se sont rencontrés ici ! » sourit Jean-Marie, co-gérant de la boîte de nuit.

Avec ses deux résidences pour les jeunes et les personnes de plus de 25 ans, l’Hermitage a su conquérir deux publics différents. « Les gens viennent pour faire des rencontres, se sentir bien. C’est le vivre ensemble » poursuit Jean-Marie. S’il n’accueille aujourd’hui que des DJ’s, l’Hermitage a aussi été un accueil d’artistes phares dans les années 80 comme Michel Leeb, Jean-Pierre Mader, Gérard Blanc ou encore la Zouk Machine.

Mais ce sont les passages à l’année suivante qui marquent le plus Jean-Marie Musquin sur ces 35 années de fiesta. « Tous les réveillons de nouvel an ont été magiques et festifs. Avant, le réveillon de Noël se fêtait aussi mais maintenant, cela se fait plus en famille ».

Pas de fermeture prévue

Si l’Hermitage n’accueille plus autant d’amoureux de la fête, les gérants sont loin de mettre la clé sous la porte. « Il y a eu des rumeurs de fermeture. En huit ans, nous avons eu beaucoup de contraintes administratives qui ont pénalisé la discothèque. On a réussi à passer tous ces obstacles ».

Le chômage, la crise et l’interdiction de fumer dans les établissements accueillant du public ont eu des répercussions sur les visites le week-end, mais c’est surtout internet qui a causé « beaucoup de dégâts », selon Jean-Marie Musquin. « Internet favorise les rencontres ». Pourtant, le Réolais s’attend à un retour aux rencontres réelles. « On reviendra aux fondamentaux ».

Enchaînant les problèmes administratifs et personnels, les deux frères ont préféré fermer le vendredi pour se consacrer aux soirées du samedi soir, toujours plein de surprises mais aussi de simplicité. « On garde nos valeurs de base : passer une bonne soirée, ne pas trop en faire. On a su rester à notre place et garder la tête froide. C’est ce qui a fait notre succès ».

A noter que l’Hermitage sera ouvert pour le Nouvel An, les nostalgiques apprécieront.