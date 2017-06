Si la fête de la musique se fête généralement le 21 juin, à Sauveterre-de-Guyenne, elle se fête depuis plusieurs années en avance. Samedi 17 juin, l’Estivale prendra place sur l’esplanade Bonard avec pas moins de dix groupes qui se succéderont de 18h à 1h du matin. D’une des futures révélations françaises aux groupes locaux, voici le programme.

Teorem, de Sauveterre à Luxey

Teorem sera la tête d’affiche de cette Estivale de Sauveterre, organisée par Musique en Bastide. l’une des révélations de l’année débarque avec, dans ses bagages, un style synthétisant le rap, le slam, la chanson et l’electro. Le groupe français fait d’ailleurs partie de la programmation de la prochaine édition de Musicalarue, à Luxey, ce qui montre leur montée en puissance.

Du côté des belles surprises l’Estivale, on peut évoquer aussi Edmond Bilal Band, un groupe de jazz français, qui présentera son nouvel album “Starouarz”, sorti en mai. Ou encore Le Roi Rogomme, savant mélange de punk, rock et ska, qui viendra faire sauter les Sauveterriens avec son nouvel EP “La Galette”.

Enfin, l’Estivale ne serait rien sans les groupes locaux ! Et cette année, les surprises ne manqueront pas. Des métaphores, assonances et allitérations de Bouffée d’Air au set oldschool et darktechno de Bass Toss, sans oublier Toxic, Cuddles, New Still, Lost Keys et Tchoupa. Ces groupes ne manqueront pas de vous faire danser.

L’Estivale, samedi 17 juin, à partir de 18h. Concerts gratuits. Restauration et buvette sur place.