Après avoir accueilli une Maison des Adolescents, La Réole a inauguré, il y a deux semaines, une nouvelle structure : un site relais de l’Espace Métiers Aquitaine. Dans le quartier des Jacobins, près du Point Rencontre Jeunes, ce dispositif prend ses marques et va permettre une aide pour toute personne autour des thématiques de l’emploi. Comment choisir un métier ? Se former, créer son activité, rechercher un emploi, choisir un métier ou encore connaître ses droits… L’EMA est un véritable espace de ressources.

Ouvert à tous

Comme indiqué ci-dessus, l’Espace Métiers Aquitaine, créé par Aquitaine Cap Métiers et soutenu par la région Nouvelle Aquitaine, s’adresse à tout le monde. Avec des ressources telles que “Zoom Métiers”, “Onisep” et le “Cidj”, les interrogations trouvent une réponse. Car l’EMA est là pour cela : orienter et informer. Delphine Ronciere, chargée de la coordination et de l’animation de l’espace, vient en aide à ceux qui prennent le marque dans ce dispositif libre et accessible gratuitement.

À ces nombreuses données s’ajoutent la possibilité d’accéder à deux ordinateurs qui sont eux aussi des espaces de ressources ainsi qu’à de la presse spécialisée autour de la question de l’emploi. À l’avenir, des ateliers seront proposés sur des thèmes tout comme des coups de projecteur sur des domaines d’activités. D’ailleurs, le premier focus aura lieu du 13 au 22 décembre dans les couloirs de la mairie sur les métiers de l’industrie.

