La réhabilitation de la Maison Cabireau réalisée par la municipalité de Landiras vient d’être terminée.

Le Bivouak’est donc prêt à recevoir ses premiers occupants. Cet espace de travail partagé permet de mettre à disposition un lieu dans lequel chacun trouvera les locaux et le matériel propre à son activité. Le projet est également de valoriser les échanges pour développer les réseaux professionnels et gagner en créativité.

Travailleurs nomades

Le Bivouak’est ouvert aux travailleurs indépendants, aux associations, étudiants, commerciaux, artistes ou artisans, à tous ceux qui ont le besoin ponctuel d’un bureau ou d’une salle de réunion pour recevoir des clients ou des partenaires. « Après plusieurs mois de travaux, nous sommes heureux de bientôt recevoir les premiers travailleurs nomades », dit Florence Bolomont, la présidente, qui, depuis le début, a mené tambour battant toute la mise en place.

Les travaux concernant la réhabilitation du local spécifique ont été soutenus par la municipalité de Landiras, mais aussi par la Région Nouvelle-Aquitaine qui voit dans ses nouvelles structures une aide de développement. Les postes de travail sont tout d’abord plus économiques que des locations classiques de bureaux. Le but est de réaliser un maillage équilibré qui donne à ceux qui en ont le besoin un espace de proximité.

La métropole de Bordeaux compte une quarantaine d’espaces, mais pour les personnes intéressées sur notre région, un seul se trouve sur Cadillac, il fallait nécessairement leur répondre. La Région Nouvelle-Aquitaine a apporté 50.655€, et 12.853€ ont été versés par les fonds européens Leader. Ce coup de pouce n’est pas négligeable pour une collaboration de proximité.

L’espace proposera plusieurs formules sur 125 m² et trois niveaux. Il comptera un bureau au rez-de-chaussée et une salle de détente avec coin cuisine et jardin. À l’étage, une salle de réunion et deux autres bureaux; un sous-sol complétera le tout. Des visites des lieux sont proposées sur rendez-vous au 06.10.85.53.69.

N. L.