L’ESAT du Puch-Sauveterre (Établissement et Services d’Aide par le Travail) organise sa traditionnelle journée portes ouvertes afin de mettre en avant le travail accompli dans les plusieurs milliers de mètres carrés de serres composés de plantations locales. Il sera d’ailleurs possible d’acheter des plants et des fleurs.

Cette journée sera une véritable fête, commençant à 9h et se terminant aux alentours de 18h. Plusieurs animations se succéderont, dont de la musique avec des bandas et des groupes des écoles de musiques.

À partir de 15h, une visite du chai de l’ESAT sera proposé aux visiteurs car l’établissement a aussi des pensionnaires vignerons produisant des vins en rouge, blanc et rosé.

Entrée libre, accès fléché et parking. Renseignements au 05.56.71.51.15.