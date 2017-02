Après avoir gagné quelques tournois « gigot-haricots », les «Bugs 7» veulent passer la vitesse supérieure. L’équipe langonnaise de rugby à 7 vient de créer son association, dont le siège est basé à Comberlin, et mûrit plusieurs projets. “Cette année, l’idée est de participer à un tournoi à l’étranger. L’été dernier, on a remporté le beach de Langon et le tournoi de Marcellus. On a aussi fini troisième à Saint-Cyprien, dans le Périgord, énumère Lucas Faga-Cransac, le président des «Bugs 7». On a passé de bons moments ensemble mais c’était plutôt du loisir.”

En regardant le rugby à 7 sur Canal + et en se renseignant, la bande de potes langonnaise a appris que le circuit mondial – le World rugby seven’s series – était aussi ouvert aux associations et aux entreprises. “En fait, il y a trois niveaux, détaille Jérémy Eymard, le trésorier de l’association. Le premier s’adresse aux équipes nationales comme la France, la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, etc. Le deuxième concerne les équipes nationales B comme l’équipe de France développement. Et il y a un troisième niveau réservé aux associations et entreprises.”

Un engouement sur les réseaux sociaux

Entre eux, les «Bugs 7» ont discuté de cette opportunité. Ils se sont imaginés participer à une des étapes du circuit mondial, comme Dubaï, Las Vegas ou Hong Kong*… Mais le 19 novembre 2016, les « ce serait bien de » ont connu un nouvel écho. “Après le match face à Saint-Médard-en-Jalles, «J.-B.» [Jean-Baptiste Bretagnolle] en a parlé avec son père. Il est président de LATelec, une filiale du constructeur aéronautique Latécoère. Il nous a dit : ’’si vous êtes chauds, je vous suis financièrement’’. Bon, on rêve un peu, reconnaît Lucas Faga-Cransac. Le summum du projet, ce serait d’aller à Dubaï mais on a aussi reçu des invitations de tournois à l’étranger plus accessibles.”

Il faut dire qu’en deux semaines, l’association langonnaise a suscité un réel engouement sur les réseaux sociaux. Leur page Facebook compte déjà un millier de «like». Ce qui n’a pas échappé aux organisateurs des tournois de Barcelone, Lisbonne ou Rome. “Sur les réseaux sociaux, on reçoit même des demandes de joueurs intéressés pour nous rejoindre, n’en revient pas le président de l’association. Il y en a un, il nous a même écrit de Nouvelle-Zélande. C’est un Français qui joue là-bas. Si on cherche des joueurs, on n’aura pas de mal à en trouver…”

[...]

*Le circuit mondial du rugby à 7 compte dix étapes en 2016/2017 : Dubaï, Le Cap, Sidney, Wellington, Las Vegas, Vancouver, Hong Kong, Singapour, Paris et Londres