À Gironde-sur-Dropt, l’épicerie de Sabrina Rahmoun va bientôt souffler sa neuvième bougie. Motivée, il y a presque une décennie, par un goût pour les bons fruits et légumes locaux, aujourd’hui, elle lance un nouveau rayon laine pour les amateurs et passionnés comme elle du tricot. Cette nouvelle offre s’ajoute aux nombreuses autres proposées telles que le pain, la viennoiserie, le gâteau le dimanche, les fruits secs, le miel, les huîtres d’Arcachon, le dépôt de journaux locaux et le point relais de livraison de colis. Il faut dire que les Girondais ont pu trouver Chez Sab la nouvelle épicière tant attendue.

Un coin aménagé pour les tricoteurs

Ce nouveau rayon laine propose des produits de très bonne qualité avec un grand choix de fils, de couleurs et de petit matériel nécessaire à l’activité comme les aiguilles et catalogues. Sabrina Rahmoun vend cette laine mais peut aussi tricoter sur demande et va même proposer des cours de tricot. “Je suis agréablement surprise par le nombre de clientes intéressées par le tricot. Je vais aménager un coin convivial pour recevoir celles (ou ceux) qui voudraient apprendre. Ce rendez-vous est peut-être l’occasion de rencontrer du monde”. En plus de poursuivre un développement économique à Gironde, l’épicerie va donc remplir une mission sociale.

Chez Sab, 88 avenue du Général de Gaulle. Contact : 06.38.67.93.09.

Ouvert tous les jours de 6h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h, excepté les dimanches et lundis avec ouverture uniquement le matin.