Originaire de Mesterrieux, Sylvie Dubuc connaît bien le métier, elle qui a travaillé pendant plus de 20 ans chez Palmagri, place Kennedy. Suite au départ à la retraite de son employeur, Sylvie avait depuis quelque temps envie de prendre son destin en main avec comme objectif d’ouvrir une épicerie fine.

Elle a saisi l’opportunité: « je connais le métier, les besoins et j’essaye de faire autre chose en épicerie fine que ce qui existe déjà, cela n’a aucun intérêt de faire la même chose que les autres ».

Sylvie est attentive à la qualité et à la provenance des produits proposés. Elle se déplace pour aller au contact direct avec les producteurs et les producteurs viennent aussi voir le lieu de vente de leurs produits.

Épicerie traditionnelle avec des saveurs sucrées, salées, de terre ou de mer, « une cliente un jour m’a confié : « quand on rentre chez vous, on voyage ».

Des confitures corses, des vinaigres de qualités, de la charcuterie basque, du foie gras d’oie, de la truite gravlax… Et bien d’autres saveurs pour les gourmets.

« Je vais aussi travailler avec le chef pâtissier Mathieu Vidal de la pâtisserie Sweet Valentine qui va me créer un gâteau facile à manger à la main » et le chef qui a confirmé l’information travaille actuellement sur la création. Les clients qui rentrent dans la boutique pourront être intrigués par certains produits et Sylvie n’hésitera pas à leur faire déguster de nouvelles saveurs.