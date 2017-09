Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Un violent incendie s’est déclaré, cette nuit, peu avant 1heure, à l’entreprise Ducos située à la zone artisanale Cugneraye sur la commune de Lavardac. Des flammes immenses ont embrasé le bâtiment de la société lavardacaise spécialisée dans la vente de matériel agricole.

40 pompiers engagés

Rapidement, d’importants moyens de lutte ont été engagés au cœur de la nuit pour venir à bout de cet incendie. Près d’une quarantaine de pompiers venus des centres de Lavardac, Nérac, Lamontjoie, Casteljaloux, Houeillès, le Passage et de la vallée du Lot ont été déployés sur le site. A leur arrivée, l’ensemble du bâtiment était embrasé. L’intervention rapide a permis toutefois de « sauvegarder la zone de stockage aérien » située à l’arrière du bâtiment. Une grande échelle a été engagée pour attaquer les flammes au plus près. Un PC de commandement a été installé au plus près de ce sinistre.

Peu avant 3 h, les soldats du feu placés sous le commandement du capitaine Denis Ajagamelle avaient « maîtrisé » l’incendie. Les opérations se poursuivaient pour circonscrire totalement les flammes qui continuaient à sévir à l’intérieur du bâtiment. Ce dernier a été complètement ravagé. L’état des tôles complètement fondues et tordues témoignaient, sous le crachin d’une nuit fraîche, de la violence du feu. L’ensemble du matériel entreposé à l’intérieur a été également détruit dans l’incendie.

Une équipe de pompiers spécialisée dans les recherches et causes des sinistres est également arrivée d’Agen. Les techniciens attendaient la fin des opérations pour intervenir et comprendre la raison de ce sinistre dont le préjudice n’est pas encore connu.

Quatre employés au chômage technique

Egalement alertés, les gendarmes de la communauté de brigades de Nérac se sont rendus sur les lieux tout comme le commandant Christophe Collin-Dufresne, à la tête de la compagnie d’Agen-Nérac. Afin de permettre le bon déroulement des opérations de secours, la RD 930 menant de Lavardac à Feugarolles a été coupée. En effet, de nombreux tuyaux jonchaient le bitume pour permettre aux soldats du feu d’attaquer les flammes à différents endroits. Une déviation a été mise en place par Vianne.

Bernadette Zagni, adjointe au maire de Lavardac, et André Touron ont été appelés sur place au vu de la gravité de l’incendie.

Créée au début des années 90, cette entreprise lavardacaise est géré par le fils Ducos (également pompier volontaire au centre de secours de Lavardac). Quatre salariés y étaient employés et vont se retrouver au chômage technique.

Peu avant 3 heures et demi, les soldats du feu luttaient toujours contre les flammes. Une surveillance du site devrait être maintenue une grande partie de la journée.