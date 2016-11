Saint-Macaire L’Entrepot’, une histoire de potes et d’argile

Après avoir suivi l’allée à l’ombre des cerisiers et longé la murette de pierre de l’indisciplinée pelouse, vous découvrez « L’Entrepot’» où la pétillante et souriante Anne Faccinetto vous accueille dans son atelier d’artiste, passionnée d’argile et de céramique.

D’où vous vient cette passion du modelage de l’argile ?

Anne Faccinetto: Lors de mes études d’économiste dans le développement et ensuite de consultante en formations dans le sud de la France, j’ai effectué beaucoup de missions en Afrique comme chez les Dogons, et j’ai eu l’occasion de m’initier au modelage de l’argile en partageant avec les potiers leur expérience, les femmes dans la fabrication des ustensiles du quotidien et les hommes dans la création artistique qui leur est plutôt réservée. Dès mon retour en France, j’ai retrouvé le besoin de m’évader du monde de l’économie en passant la porte d’un artisan potier, me ressourcer et continuer de me perfectionner. Par la suite, avec mon mari musicien et régisseur de spectacles, nous avons dû professionnellement nous installer à Paris, mais notre désir était de redescendre, et le hasard nous a conduits bienheureusement à Saint-Macaire.

Comment vous est venue l’idée de l’Entrepot’?

J’ai créé mon atelier en 2013 et mes potes venaient souvent discuter, s’essayer au modelage de la terre, tout en me sollicitant pour que je l’ouvre à d’autres personnes comme un lieu d’apprentissage mais aussi de partage. Cette idée a germé et, comme une évidence en 2016, pris forme d’une association sous la dénomination « L’Entrepot’ », résumant bien l’esprit de cette initiative.

Que proposez-vous dans votre atelier ?

Avant tout, un espace d’expression créative, promouvant les différentes techniques céramiques, réalisation d’animations et événements artistiques destinés à un large public. L’argile est un matériau avec qui il faut d’abord entrer en relation, la technique ne vient qu’après. Chacun doit pouvoir progresser selon son rythme et son imagination. L’Entrepot’, en ce sens, est un lieu de découverte et de partage. J’accompagne la personne, la guide et la soutiens dans son projet, mais je ne la dirige pas pour laisser place à sa libre expression. L’argile se prête à la démonstration de ressentis corporels et d’expression de soi, de sensations et d’émotions, audelà de l’objet réalisé.

Martine Brigot

L’association propose des activités variées: des cours, des journées à thème, des ateliers libres, des ouvertures pour les enfants les mercredis et vacances scolaires, des cours parents-enfants et des stages personnalisés dont le dernier, avec le lycée des Métiers Sud-Gironde, pour des jeunes décrocheurs du système scolaire. Informations l’Entrepot’: 06.95.71.25.81 lentrepot.stmacaire@free.fr