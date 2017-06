Qui aurait parié, lorsque le défi a été lancé de créer un festival sur l’enfance à Esclottes, qu’il durerait 10 ans ? C’était sans compter sur la pugnacité de l’office culturel du Pays de Duras (Communauté de communes) et la municipalité d’Esclottes. Sans compter aussi sur tous les bénévoles associatifs, la liste est trop longue pour les énumérer tous. Toujours est-il que les 3 et 4 juin, le Festival de l’Enfance de l’Art fêtera ses 10 ans.

La culture n’est pas réservée qu’aux grandes cités, aux puissances de l’argent, aux nantis. La culture est l’ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain, à une civilisation. Elle se transmet de génération en génération et non par héritage génétique. Elle conditionne en grande partie les comportements individuels. En milieu rural, la culture n’est pas le parent pauvre (même si les subsides coulent moins), car elle trouve pour la faire vivre tous les ingrédients nécessaires: une richesse de bon sens, un don de l’entraide, un milieu associatif dense et varié, et une volonté tenaillée au corps. Le monde rural est fier de sa culture et il le montre. Ce petit bout de festival éco-citoyen dans ce village bijou a tout d’un grand! Il a été créé et pensé pour l’enfance, laissant le rêve à portée de main, afin de de créer, d’imaginer, de rire, de danser, d’écouter, de grandir… De l’initiation aux expositions, des magiciens aux contes, des percussions aux marionnettes, théâtre de rue aux clowns rigolos…

Le samedi 3 juin à Baleyssagues en nocturne

Cette année, pour ses 10 ans, le festival déploie ses ailes jusqu’à Baleyssagues qui accueillera la soirée d’ouverture à partir de 19h au stade. Unir ces deux communes est une bien bonne idée suite à la volonté des deux maires respectifs Eric Seillier et Roxane Vanrechem-Rossetto. Au programme, magie de rue avec Yurgen et Florette, musique accordéon et flûte (à partir de 3 ans), et un duo burlesque « the band from New-York » qui dynamite la variété internationale: paillettes, gags visuels, morceaux de bravoure instrumentaux, ces fous furieux ne reculent devant rien! Une restauration est prévue sur place.

Le dimanche à Esclottes

A 11h30 les jeunes du collège de Duras et le groupe No Blaze utiliseront la programmation informatique pour créer des compositions musicales. A 12h/14h/15h35/17h, spectacle déambulatoire de bulles par la Cie l’Envers du monde. Brouillette le garde champêtre orientera le public. A 12h30 et 13h, Mélodie à l’accordéon et à la flûte. A 14h et 16h40, dans le jardin de Mamie, des contes par la Cie les Mots à la Bouche (à partir de 4 ans), Fred Battista proposera son défilé de percussions à 14h35. A 15h et 16h40 à la salle des fêtes, marionnettes et contes mouvementés par la Cie Nanoua. A 15h35, Théâtre visuel par la Cie l’Escalier qui monte dans la cour de l’école.A 17h40, chorale publique par la Cie Label Z. Génial!

Tout au long de la journée dans l’église exposition de Guilhem Toll « Arythmie » et sur le parvis, diaporama des 10 ans du festival par Objectif Duras. Sans oublier, en continu, ateliers cirque, château gonflable, ateliers créatifs jeux vidéo, couture, tissage, caravane des livres, spéléo-arbres, promenades à poneys, maquillage, jeux de bois, poterie. Aire de pique-nique et restauration sur place.

Dany Blanc

Tarifs: samedi 3 juin à Baleyssagues 6€. Dimanche: 8€ ou pass 2 jours 12€. Gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements : 05.53.79.23.86.