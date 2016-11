Dans la grille des programmes de Radio Entre deux Mers, à Sauveterre, « Puissance 4 » est une émission qui décoiffe depuis plus de deux ans tous les premiers vendredis du mois, de 20h à 22h. Après la réussite de leur première émission en direct et en public l’année dernière à Sauveterre, nos joyeux drilles ont décidé de remettre ça « plus grand et plus fort » en s’installant pour une soirée de folie au bowling Metropolis de Langon le samedi 3 décembre, de 19h30 à 22h.

Depuis l’année dernière, le groupe des quatre s’est étoffé en gagnant un cinquième membre baptisé « la stagiaire ». Le succès de l’émission « Puissance 4 » est dû à la spontanéité des animateurs qui se lâchent dans leurs gags, leurs histoires et leurs imitations, à la participation des auditeurs qui interviennent de plus en plus avec des questions ou des messages qui peuvent être sérieux ou délirants et à la profusion de cadeaux à gagner au cours des jeux ou des tirages au sort.

Un Noël avant l’heure

Pour leur deuxième émission en public, Billy, Olivier, Rohni, Malaury et la stagiaire vont multiplier les jeux en direct avec des cadeaux « cash » : smartphones, tablettes ou encore consoles remis directement aux gagnants par les partenaires de l’émission. Beaucoup de parodies seront à découvrir sur scène avec le groupe artificiel « les collègues de la Vigna » et toujours les commentaires acides et humoristiques de l’actualité par le groupe « Puissance 4 ».

Patrick Marichal