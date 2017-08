Après le cinéma Plaza, c’est au tour de Notre-Dame d’être la cible de “squatteurs” indélicats. Un ou plusieurs individus se sont probablement faits enfermer dans l’église vendredi soir pour y passer une partie de la nuit. Heureusement là encore, peu de dégâts ont été constatés dans l’enceinte de l’église principale de Marmande, mais la plaisanterie – si c’en est une- commence vraiment à durer bien trop longtemps… Alors qu’il était en vacances, l’abbé Pierre Bonnet est revenu en urgence à Marmande dès qu’il a été prévenu du méfait, et ce dimanche matin, il était aux côtés de son confrère pour célébrer la messe qui s’est tenue comme à l’accoutumée.

Surprise, samedi matin

C’est l’un de ses vicaires qui, samedi matin en ouvrant l’église Notre Dame, a remarqué qu’il y avait de la lumière dans l’escalier qui mène à l’orgue. «Or, les portes de l’église avaient été fermées comme d’habitude la veille, le vendredi après la messe de 18h, raconte Pierre Bonnet. Et samedi matin, il n’y avait aucune trace d’effraction sur les portes de l’église: nous imaginons donc que les individus (ndlr, s’ils sont plusieurs) se sont laissés enfermer dans Notre-Dame vendredi soir, et comme les portes s’ouvrent avec un verrou de l’intérieur, ils sont ressortis simplement. C’est ce qui m’agace le plus: vous comprenez, on ne peut pas regarder dans tous les recoins de l’église le soir!» déclare Pierre Bonnet, qui reste malgré tout philosophe.

Pourquoi l’orgue?

Mais revenons à samedi matin: très vite, le vicaire qui vient d’ouvrir l’église et de constater que la lumière est allumée dans l’escalier qui mène à l’orgue s’aperçoit que la porte de cet escalier a été abîmée, l’autre porte l’est aussi. A l’étage, heureusement, le précieux orgue Cavaillé-Coll ne semble pas avoir subi de dégâts: «J’ai fait venir l’organiste, samedi, qui l’a testé, il n’a rien remarqué». Seul l’extincteur semble avoir été déplacé, «et à mon avis, ils n’ont pas su s’en servir».

Pas d’autre dégât dans Notre-Dame, heureusement, «nous avons refixé les portes de l’escalier qui mène à l’orgue, je demanderai aux services de la mairie de venir les réparer demain. Et non, ils n’ont pas touché au tronc, ni à rien d’autre semble-t-il» précise l’abbé Pierre Bonnet qui ne peut évidemment s’empêcher de faire un lien avec ce qui s’est passé au cinéma Plaza cet été, où l’on soupçonne que les personnes se soient faites enfermer pour se filmer sur internet. Sauf qu’ici, dans l’église, il n’y a pas de caméra de surveillance, «mais on finit par se poser la question s’il ne faudrait pas en installer devant Notre-Dame. Pourquoi s’en sont-ils pris à l’orgue? Mystère» regrette le curé de Marmande.

Aussitôt prévenue, la gendarmerie est venue faire les constatations d’usage, «et évidemment, nous avons porté plainte».

L’église restera ouverte

Ce n’est pas la première fois que l’église Notre-Dame est “visitée” par des individus malheureux. On se souvient que le tableau représentant Sainte-Rita avait été dérobé il y a quelques années, avant de réapparaître plusieurs jours plus tard.

Plus récemment, le feu avait été mis aux nappes entourant l’autel, «c’était en pleine journée, il y a cinq ou six mois: heureusement, un paroissien qui passe tous les jours à l’église l’avait très rapidement vu et avait éteint le feu». Mais l’abbé Bonnet se refuse pourtant à fermer l’église Notre-Dame: «C’est une question de principe: beaucoup de personnes viennent prier ou allumer un cierge dans l’église, les gens aiment savoir qu’elle est ouverte, il n’est pas question de fermer ses portes, hormis la nuit».