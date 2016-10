Mourens L'église a été restaurée

Mourens, petit village d’à peine 400 habitants, possède une église avec un mur clocher du 12ème siècle qui fut fortifié au 16ème siècle. Elle est inscrite à l’inventaire des monuments historiques depuis 2002.

Cet élément du patrimoine régional commençait à souffrir du temps et le maire de la commune, Bruno Limouzin, a décidé de le remettre en état. Et ’est l’architecte spécialisé dans les monuments historiques Martin Mogendorf qui a été choisi pour en devenir le maître d’œuvre. Ces travaux sont importants pour un montant atteignant 75.000 € hors taxes, subventionnés pour moitié par la Région, la DRAC, et la communauté de communes.

Les travaux ont duré neuf mois et le maître d’œuvre avait choisi, pour la partie maçonnerie et restauration, la société Saintaise de taille de pierre Hory-Chauvelin. Pour la partie charpente, c’est l’entreprise familiale Gilles-Galles de Gornac qui s’en chargée. L’église est maintenant terminée, la nef et le cœur sont au sec et le clocher fragilisé par sa cloche est renforcé. Le maire ne s’attend pas à avoir d’autres travaux sur cette église avant au moins 100 ans !

Patrick Marichal