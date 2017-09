Les élus et les parents peuvent souffler à Pellegrue. Peu avant la rentrée, en début de mois, les travaux de réfections et d’agrandissement de l’école primaire ont été terminés. Il aura fallu une année de travaux pour rénover l’établissement public qui va accueillir les enfants pellegruens dans d’excellentes conditions.

Trois classes supplémentaires

Trois salles de classe supplémentaires ont été construites, toutes équipées de tableaux numériques interactifs. La directrice a droit à son bureau qui sera aussi une salle de réunion des enseignants. S’ajoutent à cela des toilettes, lavabos et vestiaires neufs et aux normes. Quant au nouveau réfectoire, il pourra accueillir les élèves de l’école primaire et ceux du collège voisin.

Les travaux ont demandé beaucoup de réflexion puisqu’ils se déroulaient en pleine période scolaire. D’importantes modifications su site ont été réalisées durant l’année afin de perturber le moins possible les élèves et les enseignants. La mission a été accomplie avec succès.