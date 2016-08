Sainte-Bazeille L'école Montessori prépare aussi sa rentrée

Quels sont les fondements de la méthode Montessori ?

Il s’agit de permettre à l’enfant d’être acteur et autonome par l’activité. Il développe ainsi sa confiance et son estime de lui. C’est ce que l’on cherche dans l’individu de 3 à 6 ans, qui sera l’individu de demain.

Quelles sont ces activités proposées ?

Il y a quatre aires principales : la vie pratique, le sensoriel, le langage et les mathématiques. L’adulte présente des activités à chaque enfant qui travaille de façon autonome.

Il y a ensuite un suivi personnalisé qui permet à l’enfant d’évoluer vers une autre activité en fonction de son avancement. Ce n’est pas l’adulte qui construit l’enfant, celui-ci se construit lui-même.

Quelles sont les particularités du matériel utilisé ?

Tout le matériel est à leur portée, adapté à leur taille et à leur force. Tout est réel et cassable : nous avons des couteaux qui coupent, des pichets en verre… et esthétique pour donner envie de faire. Les objets sont en un seul exemplaire. Il n’y a pas d’ateliers en groupe. Cela permet de valoriser l’activité que l’enfant a choisie. Ce qu’il fait, personne d’autre ne le fait. Cela implique plus de concentration et élimine le côté compétition. On voit ainsi émerger plus de coopération, entre les plus grands et les plus jeunes notamment.

Comment est organisé le temps de travail ?

Les enfants font entre 2h30 et 3h d’activités le matin et l’après-midi. On ne fractionne pas le temps de travail. Il n’y a pas de récréation. Les enfants passent d’une activité à une autre, à leur propre rythme.

Qui sont les intervenants ?

Nous avons une éducatrice formée à la méthode Montessori et, à partir de la rentrée, nous accueillerons une assistante anglophone qui parlera en anglais aux enfants. Pour ma part, je suis directrice et interviens seulement sur le temps du repas le midi.

N’y a-t-il pas un choc lorsque les enfants retournent vers le système classique à 6 ans ?

Pas plus qu’un enfant qui passe de la maternelle au CP. Les enfants sont plutôt adaptés. Ils ont acquis de bonnes bases et méthodes de travail. Ils ont appris à faire une chose après l’autre. Ce sont des enfants organisés, soucieux de bien faire. Ils développent un goût pour ce qu’ils font, aiment l’école, sont respectueux et bienveillants, des valeurs importantes.

Les enfants peuvent-ils être inscrits à tout âge ?

À partir de 3 ans. Il arrive qu’il y ait des enfants de 4 ans mais c’est rare. Nous n’accueillons pas d’enfant après car il faut bien deux ans pour exploiter tout le matériel. Avant de créer l’école, j’organisais des ateliers à domicile. Les premiers enfants ont quitté l’école en juillet.

Combien accueillerez-vous d’enfants à la rentrée ?

On aura 13 enfants. On peut en accueillir jusqu’à 18. On en accepte en cours d’année.

Pourquoi avoir créé l’école sur le Marmandais, en particulier à Sainte-Bazeille ?

Il n’y avait pas d’école dans le Lot-et-Garonne. J’habitais dans le secteur. J’avais contacté plusieurs mairies lorsque je cherchais un local. Le maire de Sainte-Bazeille m’avait orientée vers la maison familiale rurale qui avait une salle disponible. C’était en 2014.

Comment vous êtes-vous intéressée à la méthode Montessori ?

Ayant trois enfants, je me suis questionnée sur leur scolarité. J’ai cherché les écoles Montessori dans le secteur, et n’en ai pas trouvé. J’ai suivi une formation et j’ai créé une association. Avant, je travaillais dans les achats dans la construction modulaire, un tout autre domaine.

Comment l’école a-t-elle été accueillie ?

De plus en plus de personnes nous sollicitent. À la fois des parents et des professionnels. Beaucoup d’instituteurs viennent aux journées portes ouvertes et aux conférences. Nous avons des enfants qui viennent de Langon, La Réole, Calonges… Disons dans un rayon de 30 minutes. Ce n’est pas une école de village. Certains aimeraient que l’école soit plus proche de chez eux.

Quel est le statut de l’école ?

Il s’agit d’une école privée hors contrat. C’est le cas de toutes les écoles Montessori. Cela nous garantit une liberté pédagogique et financière.

À combien s’élèvent les frais de scolarité ?

À 300€ par mois sur 10 mois, soit 3.000€ par an (hors repas). On ne reçoit pas de financement ni d’aide de l’État. À noter que dans le système classique, un enfant coûte entre 7.000 et 9.000€ par an.

Suivez-vous le même rythme que l’Éducation nationale ?

Le calendrier des vacances est le même. Nous commençons la journée entre 8h30 et 9h et terminons à 16h30, 17h. Cette année nous allons proposer en plus un « evening time » avec l’assistante d’anglais jusqu’à 18h15.

Cette méthode est-elle en opposition avec le système classique ?

Je ne dirais pas qu’elle est en opposition. Le système classique existe. Il demande peut-être à être repensé mais il y a des parents et enfants à qui cela convient. Notre idée est plutôt de proposer un choix aux parents.

École Montessori du Marmandais, à Sainte-Bazeille. Pour plus d’informations : 06.28.30.38.02. Les prochaines conférences auront lieu les vendredis 4 novembre, 27 janvier et 7 avril 2017. Les journées portes ouvertes sont prévues les samedis 18 mars et 20 mai 2017.