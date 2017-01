Le club de La Boule Saint-Michéloise ouvre une école de pétanque, sous la responsabilité de Bernard Pargade, président du club initiateur, associé à Deborah Pargade éducatrice 2e degré de la Fédération Française de Pétanque et jeu provençal.

Elle fonctionne tous les mercredis de 15h30 à 17h30 sur le site du stade de Saint-Michel-de-Rieufret.

À partir de 6 ans

Elle a pour but, d’une part, d’initier les jeunes à la pratique et aux règles du jeu de pétanque, garçons et filles à partir de 6 ans et d’autres part, de les amener progressivement à disputer des compétitions officielles dans leur catégorie, sous l’égide de la FFPJP. Le matériel nécessaire à l’initiation au jeu de pétanque est mis à disposition des jeunes licenciés. Des boules de pétanque peuvent également leur être prêtées. Par décision du comité directeur du club, le coût de la licence est intégralement pris en charge par le club. Afin de former les équipes pour les concours et championnats, les jeunes licenciés dans un autre club du district langonnais peuvent venir à l’école, ils seront les bienvenus.