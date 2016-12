La soirée de fin de premier trimestre s’est déroulée dans un auditorium plein à craquer de parents et d’amis, venus écouter les progrès de leurs petits prodiges.

Appelée École de Musique de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde, cette association est basée à Monségur avec des antennes à La Réole et à Pellegrue.

L’école de musique est accessible dès quatre ans pour le chant et à partir de six ans pour les instruments : flûte, clarinette, saxophone, piano, batterie et toutes les sortes de guitares. Ce qui permet d’intégrer l’orchestre maison qui incite les élèves à partager, à progresser et à s’habituer au travail d’un groupe.

Il existe une véritable symbiose entre l’école de musique et le collège Éléonore de Provence de Monségur avec l’utilisation des auditoriums et la participation des élèves des classes jazz du collège, véritables passionnés de musique. Ces élèves n’hésitent pas à prendre des cours supplémentaires avec un autre organisme pour le plaisir de jouer et de se perfectionner.

Patrick Marichal