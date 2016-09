Auros L'école de foot recrute

Le Groupement jeunes Pays d’Auros (GJPA) a fait sa rentrée. Son but est d’intéresser et de former les jeunes à la pratique du football pour les communes d’Auros, Aillas, Savignac et Pondaurat. Ce groupement qui comptait 75 gamins en 2015 recrute de nouveaux jeunes pratiquants et principalement des filles.

Succès des U 15 en 2015

L’équipe des 15 ans, qui a été créée l’année dernière, a réalisé une excellente performance en finissant à la troisième place du district. Les membres du bureau et les coaches sont pleins d’allant et de jeunesse à l’instar de Corentin, coach des 8/9 ans, qui n’a que 17 ans et déjà une pédagogie éprouvée et une passion du football très contagieuse.

Entraînements

Au stade de Pondaurat, le mardi à 18h : avec Éric Ducourneau (06.30.32.32.62) pour les 6/7 ans et avec Corentin Latrille (06.75.41.13.62) pour les 8/9 ans.

Au stade de Savignac, le mercredi à 17: avec Antony Foucher (06.11.91.55.07) pour les 11/12 ans et avec Frédéric Martin (07.68.42.61.39) pour les 13/14 ans.

Au stade d’Aillas, le mercredi à 18h et le vendredi à 18h15 : avec Manu Lacampagne (06.81.13.67.74).

Le GJPA organise des manifestations sportives mais aussi amicales : des petits « plateaux » sportifs pour les plus jeunes et deux tournois par an pour les autres catégories, un repas de Noël avec les parents, une sortie aux Girondins de Bordeaux. La licence annuelle est obligatoire : elle est de 45€ pour les 6/13 ans et de 50€ pour les 15 ans.

Philippe Leruste